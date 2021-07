Don Matteo: Terence Hill «orgoglioso» di Raoul Bova (Di domenica 18 luglio 2021) Come sappiamo ormai da qualche settimana, Don Matteo vedrà un importante addio e un ingresso degno di nota. Stiamo parlando di Terence Hill che lascia la serie per cedere il posto a Raoul Bova. L'attore italoamericano si è detto «orgoglioso della scelta». Don Matteo: Terence Hill orgoglioso di Raoul Bova Senza ombra di dubbio, Terence Hill è uno degli attori più amati della vecchia generazione. E' per questo motivo che la notizia del suo addio a Don ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 luglio 2021) Come sappiamo ormai da qualche settimana, Donvedrà un importante addio e un ingresso degno di nota. Stiamo parlando diche lascia la serie per cedere il posto a. L'attore italoamericano si è detto «della scelta». DondiSenza ombra di dubbio,è uno degli attori più amati della vecchia generazione. E' per questo motivo che la notizia del suo addio a Don ...

Advertising

sebaxvibes : @lasottonadiseba Eh già io che la seguo da don Matteo che aveva tipo 13 anni :( - ansiogenaaf : guardate il Don Matteo della F1 che per poco non si faceva investire ? - dori_hoxhaaa : @ale_tatami attrice (ha fatto don Matteo e un film se son rose se non sbaglio) lavora su ig e conduce battiti live con eligreg e alan??? - lokifrvst : non mi stancherò mai di dirlo tom hiddleston è il don matteo che non avrei mai pensato di desiderare — e sono agnostica okay - lokifrvst : è proprio don matteo madonna santa -