Calciomercato Lazio | altro colpo per Sarri | visite domani

(Di domenica 18 luglio 2021) Lasi sta muovendo con insistenza sulper regalare al più presto una rosa completa ain vista della prossima stagione, in particolare con elementi che si addicano al 4-3-3, marchio di fabbrica dell’ex Juventus. Dopo i colpi Felipe Anderson e Hysaj, i biancocelesti hanno chiuso anche per unesterno offensivo: si tratta di Luka Romero, in arrivo a zero dal Maiorca. Esterno offensivo classe 2004. A riferirlo è Tuttomercatoweb, ILPERRomero, in Liga, ha esordito a 15 anni e 219 giorni, ...

Commenta per primo Al termine dell'allenamento mattutino dellail centrocampista Gonzalo Escalante ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso: ' Con Sarri si lavora tanto ma siamo felici di questo, impariamo molto da lui. La ...Luka Romero ha scelto la. Il giocatore è atteso nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche Luka Romero sarà un nuovo giocatore della. Il giovane, svincolato dal Maiorca arriverà a Roma, nonostante la serrata concorrenza di big come il Siviglia. Un colpo sicuramente di prospettiva, data la giovane età del ragazzo: classe 2004, ...INZAGHI - "È un allenatore che ha fatto molto bene nella Lazio, lo considero il giusto proseguimento del solco tracciato da Antonio Conte. Noi come società siamo al suo fianco per supportarlo a fronte ...Calciomercato news, la Lazio cerca nuovi innesti per migliorare il proprio reparto avanzato e l'ultimo nome accostato ai biancocelesti è quello di Adnan Januzaj della Real Sociedad.