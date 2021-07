British Open 2021, Louis Oosthuizen: “Giocherò l’ultimo round con tutto il mio cuore. Finire ancora secondo non sarebbe eccezionale” (Di domenica 18 luglio 2021) Manca ormai soltanto un round al termine del British Open 2021. Sul percorso par 70 del Royal St George’s Golf Club di Sandwich (Inghilterra) al comando c’è Louis Oosthuizen. Il sudafricano è ormai un habituè dei piani alti della leaderboard nei Major, ma soltanto nel 2010 è riuscito ad aggiudicarsene uno. Il 38enne di Mossel Bay si impose proprio nell’Open Championship in quel di St Andrews (Scozia), e quest’oggi va a caccia del bis dopo due secondi posti consecutivi negli scorsi Major. “Terminare ancora al secondo posto non ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Manca ormai soltanto unal termine del. Sul percorso par 70 del Royal St George’s Golf Club di Sandwich (Inghilterra) al comando c’è. Il sudafricano è ormai un habituè dei piani alti della leaderboard nei Major, ma soltanto nel 2010 è riuscito ad aggiudicarsene uno. Il 38enne di Mossel Bay si impose proprio nell’Championship in quel di St Andrews (Scozia), e quest’oggi va a caccia del bis dopo due secondi posti consecutivi negli scorsi Major. “Terminarealposto non ...

