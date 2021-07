Boschi su Davigo | avviso di garanzia non è condanna

(Di domenica 18 luglio 2021) "Il giudiceha ricevuto undi: per noi non significa una". Così scrive su Twitter la deputata di Italia viva, Maria Elena. "Aspetteremo le sentenze, noi. E ...

Advertising

TV7Benevento : Caso Amara: Boschi, 'avviso Davigo non è condanna, giustizia e non giustizialismo'... -

Ultime Notizie dalla rete : Boschi Davigo

askanews

"Il giudiceha ricevuto un avviso di garanzia: per noi non significa una condanna". Così scrive su Twitter la deputata di Italia viva, Maria Elena. "Aspetteremo le sentenze, noi. E difenderemo la ..."Il giudiceha ricevuto un avviso di garanzia: per noi non significa una condanna. Aspetteremo le ... Così Maria Elenadi Iv su twitter.Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Il giudice Davigo ha ricevuto un avviso di garanzia: per noi non significa una condanna. Aspetteremo le sentenze, noi. E difenderemo la giustizia dal giustizialismo e dai ...Banca Etruria, consulenze d'oro: nel processo entrano anche Ubi e Intesa Il giudice accoglie la richiesta dei legali dei risparmiatori sulla eventuale responsabilità civile degli ...