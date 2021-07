Barcellona, mercato bloccato in entrata: serve un nuovo sponsor (Di domenica 18 luglio 2021) Il Barcellona si ritrova col mercato bloccato visto il raggiungimento del tetto ingaggi fissato dalla Federazione spagnola. serve un nuovo sponsor Il Barcellona non può né acquistare né mettere sotto contratto calciatori a parametro zero in questa finestra di mercato. Come riportato da Sport, infatti, il club blaugrana avrebbe raggiunto il tetto massimo degli ingaggi imposto dalla Federazione spagnola e si ritroverebbe quindi con il calciomercato bloccato. La soluzione sarebbe quella di trovare un nuovo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Ilsi ritrova colvisto il raggiungimento del tetto ingaggi fissato dalla Federazione spagnola.unIlnon può né acquistare né mettere sotto contratto calciatori a parametro zero in questa finestra di. Come riportato da Sport, infatti, il club blaugrana avrebbe raggiunto il tetto massimo degli ingaggi imposto dalla Federazione spagnola e si ritroverebbe quindi con il calcio. La soluzione sarebbe quella di trovare un...

