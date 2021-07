Amahl e i visitatori notturni | in onda onda RAI 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 18 luglio 2021)e i, di Gian Carlo Menotti, è l’opera che arricchirà la domenica di RAI 5. La storia, che trae spunto dall’Adorazione dei Magi di Bosch, fu la prima opera composta per la televisione in America. Nel cast ci sono Carlo Scopetti e Jolanda Gardino, coreografie di Susanna Egri e direzione di Ferruccio Scaglia. La trama molto semplice.è un bambino con la gamba offesa che vive con sua mamma. Una sera bussano alla sua porta, e gli appaiono davanti Gli occhi i tre re Magi che hanno bisogno di riposare per raggiungere il Bambino nato.incuriosito chiede ai magi tutto ...