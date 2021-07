WTA Palermo 2021 | sorteggiato il tabellone principale Quattro azzurre al via | Collins e Samsonova prime due teste di serie

(Di sabato 17 luglio 2021) Ildell’edizione numero 32 del WTA di, quest’anno un 250, è stato rilasciato poco fa. Il torneo siciliano, che lo scorso anno è stato teatro della ripartenza del tennis femminile, stavolta si posiziona in una settimana più complicata, perché partiranno le Olimpiadi proprio nel weekend. Nonostante questo, il campo di partecipazione è di buon livello.le italiane al via. Giulia Gatto-Monticone debutta con l’australiana Maddison Inglis, con la quale non esistono precedenti. Le tre restantisono beneficiarie di wild card, e proprio nel lato di ...

Advertising

zazoomblog : Qualificazioni Wta Palermo 2021: avanzano Di Giuseppe Rosatello e Delai - #Qualificazioni #Palermo #2021: - OA_Sport : WTA Palermo 2021: quattro azzurre in tabellone principale in terra siciliana. C'è anche Lucia Bronzetti, reduce dai… - zazoomblog : Qualificazioni Wta Palermo 2021: avanzano Di Giuseppe Rosatello e Delai - #Qualificazioni #Palermo #2021: - sportface2016 : Qualificazioni #WtaPalermo 2021: il resoconto di giornata - sportface2016 : #WtaPalermo 2021: il programma di domenica 18 luglio, di scena le qualificazioni -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Palermo

LiveTennis.it

TABELLONE2502021 PRIMO TURNO (1) Collins vs Q Gatto - Monticone vs Inglis Q vs Vikhlyantseva (WC) Stefanini vs (7) Sharma (4) S. Zhang vs Bucsa Savinykh vs Di Lorenzo Zavatska vs ...- La statunitense, Danielle Collins, n. 49 del ranking, è la testa di serie n. 1 dei ... La giocatrice americana arriverà al Country dopo essersi ritirata oggi nella semifinale del250 di ...PALERMO – Nel primo di turno di qualificazioni della 32^ edizione del Palermo Ladies Open, la siciliana Dalila Spiteri esce sconfitta nel match contro la tennista greca Despina Papamichail. Eliminata ...Il tabellone principale dell'edizione numero 32 del WTA di Palermo, quest'anno un 250, è stato rilasciato poco fa. Il torneo siciliano, che lo scorso anno è stato teatro della ripartenza del tennis fe ...