Via D’Amelio | l’agente sopravvissuto | c’è chi sta continuano a depistare

Antonio Vullo è l'unico agente di scorta sopravvissuto nella strage di Via D'Amelio dove, quel 17 luglio di 29 anni fa, la mafia uccise con un'autobomba, il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. Vullo non ha mai smesso di ripeterlo ed anche oggi, a due giorni dall'anniversario della strage, torna a sottolinearlo: "non c'era solo la mafia" dietro la strage di via D'Amelio. Ma non è solo questo che lo tortura."Sicuramente c'è qualcuno che ancora adesso cerca di tirare bene i fili. I depistaggi, purtroppo, continuano. E la volontà di qualcuno, anche nelle istituzioni, non permette di arrivare fino alla ...

