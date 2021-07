Venezia, vicino l’arrivo di Busio dall’MLS (Di sabato 17 luglio 2021) Il Venezia pesca ancora dall’MLS. Dopo l’arrivo di Tanner Tessmann dal Dallas, i lagunari sono vicini al portare a termine l’acquisto di Gianluca Busio dallo Sporting Kansas City. Di chiare origini italiane, il centrocampista statunitense classe 2002 dovrebbe trasferirsi nel massimo campionato italiano per una cifra di circa 4 milioni di euro. Colpo interessante al servizio di Paolo Zanetti, che si ritroverà tra le mani un giocatore che fa della dinamicità uno dei suoi punti di forza. A 19 anni, Busio ha già alle spalle quasi 60 partite nel massimo campionato statunitense, ed ha raccolto la prima ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) Ilpesca ancora. Dopodi Tanner Tessmann dal Dallas, i lagunari sono vicini al portare a termine l’acquisto di Gianlucadallo Sporting Kansas City. Di chiare origini italiane, il centrocampista statunitense classe 2002 dovrebbe trasferirsi nel massimo campionato italiano per una cifra di circa 4 milioni di euro. Colpo interessante al servizio di Paolo Zanetti, che si ritroverà tra le mani un giocatore che fa della dinamicità uno dei suoi punti di forza. A 19 anni,ha già alle spalle quasi 60 partite nel massimo campionato statunitense, ed ha raccolto la prima ...

