Una coppa di soave delirio (Di sabato 17 luglio 2021) Il mito, la leggenda, l'epica, iniziano subito dopo la parata di Donnarumma. Una vittoria che è già docufiction di RaiUno, Grande Romanzo Italiano, racconto popolare condiviso, "l'unico per un popolo che non ha avuto un Balzac e un Flaubert e un Tolstoj" (Aldo Cazzullo). Una storia di riscatto, orgoglio, lacrime, forza del destino, Pil che sale, export che cresce. Tutti felici, tranne Travaglio e Il Fatto, peggio degli inglesi che si levano la medaglia del secondo posto ("il risultato dei festeggiamenti sarà devastante!"). Una squadra che è un "vaccino psicologico per tutta la Nazione" (il Giornale). Una festa che si salda al lutto nazionale per la Carrà in un continuum di cortei e ...

