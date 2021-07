Tokyo | primo caso di Covid nel villaggio olimpico ma non è un atleta 14 positivi tra gli accreditati

(Di sabato 17 luglio 2021) Una persona è risultata positiva al-19 neldi. La notizia confermata dal comitato organizzatore dei Giochi arriva a sei giorni dall’inizio delle Olimpiadi. Si tratta di un cittadino straniero, non un– hanno fatto sapere secondo quanto riporta la Nhk – e si ritiene sia ilnel. 14tra glialle Olimpiadi Il soggetto è ora in quarantena in un hotel riservato a coloro che sono asintomatici o con sintomi minori. Il comitato ...

Ilcaso registrato nel villaggio di2020 sembra però non riguardare uno degli sportivi partecipanti alle olimpiadi. - - > Possono tirare quindi un sospiro di sollievo i fan e tifosi. Sono ...2020 sta portando via tutti gli eventi per il resto di questa stagione. Obiettivi immediati? ... A chi dedichi il tuotitolo mondiale? Innanzi tutto alle mie compagne di barca, con le quali ...Manca poco, pochissimo, ormai, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo il rinvio dall’anno scorso a quest’anno, a causa della pandemi a di Coronavirus, sono tanti gli atleti che sono già arrivati in terra ...Questo riporta Corriere.it, Sono 15 i contagi da Covid riscontrati a Tokyo tra persone legate in vari modi ai Giochi, tra cui il primo caso di Covid segnalato all’interno del… Leggi ...