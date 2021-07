Temptation Island | vita stravolta dopo il programma | la confessione

(Di sabato 17 luglio 2021) Spunta una clamorosa rivelazione di una delle coppie uscite da: ecco come è cambiata la loroil. La coppia rivela come è cambiata la loro(foto Facebook)Durante l’ultima puntata diabbiamo potuto assistere all’uscita di scena di Claudia Venturini e Stefano Socionovo. I due hanno deciso di abbandonare ilaver risolto i loro problemi di coppia e sono stati subito intercettati dal settimanale ‘Uomini e Donne’. Claudia e Ste hanno concesso ...

Advertising

MondoTV241 : Temptation Island, Claudia Venturini sul single Luke Pioppo: “Mi piacerebbe continuare a sentirlo.”… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: A 'Temptation Island' Alessandro si 'sveglia' grazie a Carlotta #temptationisland - zazoomblog : Temptation Island Claudia e Ste dopo il reality: «Le barriere sono crollate e il contatto fisico?» - #Temptation… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: PALINSESTI TV 25-31 LUGLIO 2021: DUE NUOVE SERIE PER CANALE 5, CHIUDE TEMPTATION ISLAND, GLI OMAGGI ALLA CARRÀ https://t.co… - beamessina : La mia riflessione mattutina sul cesso: vi immaginate un Temptation Island delle lesbiche? Falò di confronto dopo due secondi quotato a 1.15 -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

, Luke Pioppa sul matrimonio di Claudia e Ste: "È difficile" La terza puntata diha visto il falò di confronto anticipato tra Claudia e Ste , che hanno deciso di ...Leggi anche - >>> Maria De Filippi, cosa accade dietro le quinte di: nessuno lo sapeva Siamo talmente abituati a vederla in tv che immaginarla in vacanza risulta difficile! Eppure ...Ste rivela i momenti più difficili vissuti nel villaggio di Temptation Island. Il percorso di Stefano Socionovo e Claudia Venturini a Temptation Island è stato breve, ma intenso. Intervistati dal ...Una delle protagoniste della stagione in atto di Temptation Island è Manuela Carriero. Sono moltissime le donne che partecipano al ...