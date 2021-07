Temptation Island, doppio appuntamento. Ecco quando la finale (Di sabato 17 luglio 2021) doppio appuntamento su Canale 5 per Temptation Island, si raddoppia il 26 e il 27 luglio, martedì è prevista la finale. Anche questa nuova edizione di Tempation Island, condotta da Filippo Bisciglia, giunge quasi al termine. Quest’anno però per tutti gli appassionati c’è una novità, è previsto un doppio appuntamento, ovvero due puntate del reality previste per lunedì 26 e martedì 27 luglio. Attraverso questi due ultimi appuntamenti, vedremo ancora le coppie mettere a dura prova il loro amore con nuovi video e chissà qualche falò anticipato, vedremo dunque ... Leggi su 361magazine (Di sabato 17 luglio 2021)su Canale 5 per, si raddoppia il 26 e il 27 luglio, martedì è prevista la. Anche questa nuova edizione di Tempation, condotta da Filippo Bisciglia, giunge quasi al termine. Quest’anno però per tutti gli appassionati c’è una novità, è previsto un, ovvero due puntate del reality previste per lunedì 26 e martedì 27 luglio. Attraverso questi due ultimi appuntamenti, vedremo ancora le coppie mettere a dura prova il loro amore con nuovi video e chissà qualche falò anticipato, vedremo dunque ...

Advertising

incazzzata : @esimente Potresti usare davvero l'espressione 'ti ho cresciuto io' come quel grande saggio di nicola panico from temptation island - tisaniina : mi spezza che ste foto le ho fatte letteralmente a 15 minuti di distanza nel frattempo ho partorito a mïsciel che h… - blogtivvu : #TemptationIsland2021, ultima puntata: quando andrà in onda il finale di stagione? - zazoomblog : Temptation Island finale con doppio appuntamento: quando andrà in onda - #Temptation #Island #finale #doppio - zazoomblog : Temptation Island Ste e Claudia: confessioni dopo il programma - #Temptation #Island #Claudia: -