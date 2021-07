Tegola per la Juve: "Fuori 3 mesi". E ora spunta Locatelli (Di sabato 17 luglio 2021) L'operazione del brasiliano Arthur ha accelerato la trattativa per Locatelli. Intanto il Sassuolo ha respinto la prima offerta della Juve Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 luglio 2021) L'operazione del brasiliano Arthur ha accelerato la trattativa per. Intanto il Sassuolo ha respinto la prima offerta della

Ultime Notizie dalla rete : Tegola per Tegola per la Juve: "Fuori 3 mesi". E ora spunta Locatelli ... ex Barcellona, è stato operato presso la Clinica Fornaca di Torino per la rimozione dell'ossificazione della membrana interossea della gamba destra , una calcificazione tra tibia e perone, per la ...

Genoa, tegola in amichevole: infortunio muscolare per Bani, sostituito al 20 Probabilmente un guaio muscolare per Bani, ex centrale di Chievo e Bologna, accasciatosi a terra sotto gli occhi di un allarmato Ballardini. Non è chiaro se il difensore avesse precedentemente subito ...

Tegola per la Juve: "Fuori 3 mesi". E ora spunta Locatelli il Giornale Focolaio Covid allo Spezia: 8 positivi, 7 sono calciatori con il mercato del club bloccato per due anni, arriva un'ulteriore tegola, questa volta interna. La società bianconera attraverso una nota ufficiale ha confermato la presenza di un vero e proprio ...

Spezia, nuova tegola: 7 positivi al Covid-19, stop ad attività sportiva Dopo la positività di un giocatore della prima squadra comunicata nei giorni scorsi, nuovi contagi emersi tra le fila del club bianconero. Sei calciatori e un membro dello Spezia sono risultati ...

