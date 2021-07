Spezia | altri sei giocatori positivi al Covid

(Di sabato 17 luglio 2021) La, 17 luglio 2021 -g iocatorinello. La società comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, in ritiro a Prato dello Stelvio (Bolzano) ha ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Spezia, l'intero gruppo squadra è in isolamento ?? - CorSport : #Spezia , focolaio #Covid : altri sette positivi ?? - Fprime86 : RT @SkySport: Spezia, altri sette positivi al Covid: il comunicato del club e le news #SkySport #SerieA #Spezia #Coronavirus #Covid19 http… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Spezia , sospesa l’attività sportiva: altri sette positivi al #Covid ?? - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Spezia, altri sette positivi al Covid: squadra in isolamento. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia altri

La, 17 luglio 2021 -g iocatori positivi nello. La società comunica che l'ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, in ritiro a Prato dello Stelvio (Bolzano) ha ...E adesso scatta lo stop al lavoro. Il ritiro delloa Prato dello Stelvio, in provincia di Bolzano, è stravolto dal Covid. Dopo la positività di un giocatore emersa il venerdì, oggisei del guppo squadra e un membro dello staff tecnico ...Dopo la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra, lo Spezia ha reso note le positività di altri sei calciatori più un membro dello staff. Momentaneamente sospese le attività ...Dopo il caso dell’altro ieri, nuovo giro di contagiati nel ritiro di Prato allo Stelvio per la squadra di Motta: 7 tesserati, di cui 1 nello staff Thiago Motta ormai ha la squadra ferma. Dopo le prime ...