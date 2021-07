Rovazzi e la lite con Fedez | “Ora vi racconto com’è andata”

(Di sabato 17 luglio 2021) Fabioha rivelato alcuni dettagli della suacon. Il cantante ha raccontato la vicenda recentemente. I due in uno scatto insieme sui social (Instagram)Fabiotorna a parlare della sua amicizia, oramai finita, con. Infatti il cantante è comparso durante l’ultima puntata di ‘Stories’, programma in onda su Sky TG24. Infatti incalzato dal vicedirettore Omar Schillaci, Fabio si è aperto ed ha parlato di quella ferita mai risanata risalente al 2018. Il videomaker ha mostrato tutto il suo dispiacere dichiarando: “Mi dispiace molto perché era un’amicizia vera”. ...

Fabio Rovazzi e la lite con Fedez Lo stesso Fabio Rovazzi a 'Stories' su Sky TG24, sebbene incalzato dal conduttore, ha ammesso di trovarsi in grande difficoltà nel parlare della separazione datata ... I motivi che portarono la fine del sodalizio tra Fedez e Rovazzi e J - Ax Quali sono stati le cause della lite tra le tre voci del rap? Intorno ai loro nomi circola un ricco archivio musicale del ... Fabio Rovazzi rompe il silenzio sulla lite con Fedez. Sono passati ormai più di tre anni, ma in tutto questo tempo non si è mai spenta la curiosità sulla fine dell'idillio tra i due cantanti che, dopo ...