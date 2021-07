Pd: Letta, ‘Agorà per ripensare democrazia e rilanciare nostre idee per l’Italia’ (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “I cittadini sanno che il Pd è lì” al governo “perchè le cose si facciano, perchè si facciano le cose per far ripartire il Paese e allo stesso tempo noi cerchiamo la nostra identità: oggi lanciamo il nostro sito, la piattaforma digitale delle Agorà democratiche, un percorso di 6 mesi fatto apposta per ripensare la democrazia e rilanciare le nostre idee per l’Italia”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, al Tg3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 luglio 2021) Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “I cittadini sanno che il Pd è lì” al governo “perchè le cose si facciano, perchè si facciano le cose per far ripartire il Paese e allo stesso tempo noi cerchiamo la nostra identità: oggi lanciamo il nostro sito, la piattaforma digitale delle Agorà democratiche, un percorso di 6 mesi fatto apposta perlaleper l’Italia”. Così il segretario del Pd, Enrico, al Tg3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'Agorà per ripensare democrazia e rilanciare nostre idee per l'Italia'... - CasatiSilvano : @serracchiani @Deputatipd @EnricoLetta @pdnetwork Felicissimo di constatare che il PD di @EnricoLetta promuove le a… - blogsicilia : #notizie #sicilia Agorà del Pd, al via il 19 luglio da Palermo il via con Letta e Don Ciotti -… - CasatiSilvano : @SimonaMalpezzi @pdnetwork @EnricoLetta Felicissimo di constatare che il PD di @EnricoLetta promuove le agorà e poi… - Pacosetteotto : Si ricomincia da capo! Agorà per qualcuno, piazze per altri. Prima o poi faremo un passo avanti? #agoràdemocratiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘Agorà Letta in missione da Sala. «Al governo col Carroccio? Questa è l’ultima volta» Corriere della Sera