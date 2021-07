Maltempo, in Germania e Belgio aumenta bilancio delle vittime. Migliaia di dispersi (Di sabato 17 luglio 2021) In Germania è entrato in azione l'esercito per fronteggiare l'emergenza scattata con le inondazioni che hanno colpito la parte occidentale del Paese registrando almeno 150 vittime e Migliaia di dispersi. Uno dei punti più critici è Erftstadt, a sud-ovest di Colonia, dove l'esercito sta cercando di liberare i veicoli bloccati sull'autostrada allagata usando anfibi e altri mezzi pesanti. Nella regione di Ahrweiler, a Bad Neuenahr, in Renania, intanto, i cittadini sono tutti al lavoro per ripulire le strade e le abitazioni dal fango nel tentativo di poter tornare a casa. In molte altre zone sono iniziati i lavori di bonifica ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 17 luglio 2021) Inè entrato in azione l'esercito per fronteggiare l'emergenza scattata con le inondazioni che hanno colpito la parte occidentale del Paese registrando almeno 150di. Uno dei punti più critici è Erftstadt, a sud-ovest di Colonia, dove l'esercito sta cercando di liberare i veicoli bloccati sull'autostrada allagata usando anfibi e altri mezzi pesanti. Nella regione di Ahrweiler, a Bad Neuenahr, in Renania, intanto, i cittadini sono tutti al lavoro per ripulire le strade e le abitazioni dal fango nel tentativo di poter tornare a casa. In molte altre zone sono iniziati i lavori di bonifica ...

