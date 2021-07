LIVE – Lugano-Inter | partita amichevole 2021 DIRETTA

(Di sabato 17 luglio 2021) Latestuale dell’. I nerazzurri hanno iniziato il ritiro pre-campionato in vista della sfida del primo turno del campionato di Serie A/2022 e adesso sono pronti per disputare la primastagionale. I ragazzi di Simone Inzaghi, infatti, nella giornata odierna di sabato 17 luglio alle ore 20:30 affronteranno il, dando il via al ciclo di amichevoli che successivamente porterà alla prima di campionato con il Genoa. Sportface.it seguirà l’incontro attraverso unatestuale e costanti aggiornamenti in ...

Advertising

grafuio : RT @NonConoscoVG: Domani ore 20.30 ci sarà Inter-Lugano. Live su Sky, pagina ufficiale Facebook e canale ufficiale Youtube dell'Inter. - NonConoscoVG : Domani ore 20.30 ci sarà Inter-Lugano. Live su Sky, pagina ufficiale Facebook e canale ufficiale Youtube dell'Inter. - sportli26181512 : Inter, amichevole con il Lugano: la prima uscita di Simone Inzaghi in nerazzurro su Sky: Prima uscita stagionale pe… - Fantacalciok : Lugano – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lugano

Calcio e Finanza

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: AMICHEVOLI 17.00 Milan - Pro Sesto 20.30- Inter PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV: Pronostici per oggi, sabato 17 luglio 2021 Calcio ...Infine è disponibile anche la diretta streaming su NOW , la piattaformae on demand di Sky. I tifosi nerazzurri al di fuori dell'Italia (ad eccezione della Svizzera) potranno seguire- ...La diretta testuale di Lugano-Inter, prima partita amichevole dei nerazzurri guidati dal tecnico Simone Inzaghi.Manca sempre meno alla prima uscita stagionale dell'Inter di Simone Inzaghi: sabato 17 luglio alle 20:30 i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio Cornaredo per affrontare il Lugano nella Lugano R ...