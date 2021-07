Lazio, trovato un positivo in squadra al ritiro di Auronzo di Cadore (Di sabato 17 luglio 2021) La Lazio deve ancora fare i conti con il Covid: positivo un giocatore della Primavera aggregato al ritiro di Auronzo di Cadore Nuovi problemi per la Lazio con il Covid: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un giocatore biancoceleste positivo al coronavirus nel ritiro di Auronzo di Cadore. Come riportato dalla rosea, si tratterebbe di uno dei giovani della Primavera aggregati alla prima squadra per la preparazione estiva: il calciatore sarebbe risultato ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Ladeve ancora fare i conti con il Covid:un giocatore della Primavera aggregato aldidiNuovi problemi per lacon il Covid: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un giocatore biancocelesteal coronavirus neldidi. Come riportato dalla rosea, si tratterebbe di uno dei giovani della Primavera aggregati alla primaper la preparazione estiva: il calciatore sarebbe risultato ...

