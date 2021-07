La regista Kate Herron non tornerà in Loki 2: rottura con la Marvel o nuovi progetti in cantiere? (Di sabato 17 luglio 2021) La produzione di Loki 2 non è neanche iniziata e il team creativo perde uno dei suoi pezzi importanti. La regista Kate Herron ha annunciato che non tornerà dietro la macchina da presa per dirigere il nuovo ciclo di episodi, spiegando le sue ragioni. Non tornerò. Ho sempre programmato di esserci per una sola stagione. E ad essere onesti, la seconda stagione non era nei piani. È qualcosa che è appena uscito. E sono così eccitata. Sono davvero felice di guardarlo come una fan nella prossima stagione, ma penso solo di essere orgogliosa di quello che abbiamo fatto qui e di aver dato il massimo. Sto lavorando ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 luglio 2021) La produzione di2 non è neanche iniziata e il team creativo perde uno dei suoi pezzi importanti. Laha annunciato che nondietro la macchina da presa per dirigere il nuovo ciclo di episodi, spiegando le sue ragioni. Non tornerò. Ho sempre programmato di esserci per una sola stagione. E ad essere onesti, la seconda stagione non era nei piani. È qualcosa che è appena uscito. E sono così eccitata. Sono davvero felice di guardarlo come una fan nella prossima stagione, ma penso solo di essere orgogliosa di quello che abbiamo fatto qui e di aver dato il massimo. Sto lavorando ...

