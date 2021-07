La prima Inter di Inzaghi: stasera amichevole contro il Lugano senza Sensi e Calhanoglu (Di sabato 17 luglio 2021) A Lugano parte ufficialmente l’avventura di Simone Inzaghi alla guida dell’Inter. I neroazzurri, questa sera alle ore 20.30, giocheranno un’amichevole contro la squadra svizzera. In questo primo testa mancheranno i big che hanno partecipato ad Europeo e Coppa America, ai quali si aggiungono i permessi matrimoniali di Stefano Sensi – che si sposerà con la fidanzata Giulia–e di Hakan Calhanoglu, che presenzierà alle nozze del fratello di cui è testimone. FOTO: Sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Aparte ufficialmente l’avventura di Simonealla guida dell’. I neroazzurri, questa sera alle ore 20.30, giocheranno un’la squadra svizzera. In questo primo testa mancheranno i big che hanno partecipato ad Europeo e Coppa America, ai quali si aggiungono i permessi matrimoniali di Stefano– che si sposerà con la fidanzata Giulia–e di Hakan, che presenzierà alle nozze del fratello di cui è testimone. FOTO: Sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

