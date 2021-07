Hernanes lascia il Sao Paulo | «Amore eterno | apro un altro ciclo»

(Di domenica 18 luglio 2021) Il centrocampista brasiliano ex Inter,ufficialmente il São. Il saluto del calciatore Dopo quattro anni, si chiude l’esperienza dicol São: a 36 anni, il centrocampista brasiliano ex Inter, Juventus e Lazio è libero di cercarsi una nuova squadra. Il centrocampista ha voluto congedarsi dal club con un messaggio social: «In questi quattro anni ho ricevuto molto affetto. Allenatori, staff tecnico, cuochi, addetti alla sicurezza. Ognuno di voi, gente che non è tra noi, vi sono molto grato. Avete cambiato la mia vita, la mia carriera. Mi avete aperto le porte del mondo. ...

