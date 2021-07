Gilet gialli, no vax e sovranisti: piazze calde contro il green pass di Macron (Di sabato 17 luglio 2021) In Francia si consolida il fronte contro le misure decise dal presidente Emmanuel Macron per accelerare la campagna vaccinale contro il coronavirus. Con gli annunci fatti lunedì scorso, che prevedono la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e l’estensione del green pass a bar, ristoranti, treni e aerei, l’inquilino dell’Eliseo ha riacceso gli animi più radicali del Paese. Dopo le proteste di mercoledì, che hanno visto scendere in strada 17 mila persone secondo la polizia, oggi si tengono in più di 80 città francesi nuove manifestazioni. Dai Gilet gialli ai ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 luglio 2021) In Francia si consolida il frontele misure decise dal presidente Emmanuelper accelerare la campagna vaccinaleil coronavirus. Con gli annunci fatti lunedì scorso, che prevedono la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e l’estensione dela bar, ristoranti, treni e aerei, l’inquilino dell’Eliseo ha riacceso gli animi più radicali del Paese. Dopo le proteste di mercoledì, che hanno visto scendere in strada 17 mila persone secondo la polizia, oggi si tengono in più di 80 città francesi nuove manifestazioni. Daiai ...

