F1, GP Gran Bretagna 2021. Sainz: “Russell? Chiaro errore suo, fa male” (Di sabato 17 luglio 2021) “Il contatto con Russell? Gli ho lasciato spazio perché so che chi è all’interno tende ad andare lungo, nonostante questo ha fatto un errore Chiaro dal punto di vista del pilota. Mi è costato la gara, penso di aver fatto una bella rimonta fino all’undicesimo posto. Il ritmo c’era ma cose del genere ti fanno male per tutto il week-end, dovevamo essere più avanti“. Queste le parole di Carlos Sainz dopo l’11° posto nella Sprint Qualifying del GP di Gran Bretagna a Silverstone in una gara compromessa dal contatto con Russell. “Domani dovremo fare la seconda ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) “Il contatto con? Gli ho lasciato spazio perché so che chi è all’interno tende ad andare lungo, nonostante questo ha fatto undal punto di vista del pilota. Mi è costato la gara, penso di aver fatto una bella rimonta fino all’undicesimo posto. Il ritmo c’era ma cose del genere ti fannoper tutto il week-end, dovevamo essere più avanti“. Queste le parole di Carlosdopo l’11° posto nella Sprint Qualifying del GP dia Silverstone in una gara compromessa dal contatto con. “Domani dovremo fare la seconda ...

