F1, GP Gran Bretagna 2021. Hamilton: “Dobbiamo inventarci qualcosa” (Di sabato 17 luglio 2021) “Ho dato tutto e voglio ricambiare l’affetto dei fan. Mi dispiace non essere riuscito a regalare una vittoria ma domani torneremo a lottare. Avevo centrato l’obiettivo della partenza ma qualcosa è andato sorto. Loro sono veramente forti, Verstappen riusciva a staccarsi e non ho potuto far nulla“. Così Lewis Hamilton dopo il secondo posto nella Sprint Qualifying del GP di Gran Bretagna a Silverstone. “Dobbiamo cercare di inventarci qualcosa, abbiamo perso un po’ di prestazione nel motore quest’anno – prosegue il pilota Mercedes ai microfoni della Formula 1, che torna a ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021) “Ho dato tutto e voglio ricambiare l’affetto dei fan. Mi dispiace non essere riuscito a regalare una vittoria ma domani torneremo a lottare. Avevo centrato l’obiettivo della partenza maè andato sorto. Loro sono veramente forti, Verstappen riusciva a staccarsi e non ho potuto far nulla“. Così Lewisdopo il secondo posto nella Sprint Qualifying del GP dia Silverstone. “cercare di, abbiamo perso un po’ di prestazione nel motore quest’anno – prosegue il pilota Mercedes ai microfoni della Formula 1, che torna a ...

