Collasso afghano | quarto episodio

(Di sabato 17 luglio 2021) Riassunto delle tre puntate precedenti. Il ritiro dall’Afghanistan ordinato dall’Amministrazione Biden procede più rapido del previsto. All’inizio di luglio i soldati americani abbandonano senza avvisare e nel cuor della notte l’aeroporto militare di Bagram, a poca distanza dalla capitale Kabul. Era la base militare più grande del paese e ora è vuota. Nel frattempo i talebani conquistano un distretto dopo l’altro e siccome sono diventati più scaltri e hanno imparato dagli errori del passato cominciano dal nord e occupano tutti i valichi alle frontiere, per controllare chi e cosa entra nel paese. E’ una strategia dell’asfissia. Per occuparsi delle grandi città ci sarà tempo. Gli afghani che ...

Il gigante asiatico, che non si è mai impegnato militarmente nel pantano, ne è sempre stato ... Il Guardian scriveva ieri di un Afghanistan sbalordito dall'entità e dalla rapidità del..."A fronte dell'effettivo ritiro straniero e in previsione deldello stato" afferma l'esperto - Ismail Khan ha pubblicamente mobilitato tutte le forze disponibili a lui fedeli al ...Di Genova. Nella redazione del Foglio mi occupo soprattutto delle notizie dall'estero. Sono stato corrispondente dal Cairo e da New York. Ho lavorato in Iraq, Siria e altri paesi. Ho studiato arabo in ...Senza il sostegno degli Stati Uniti, l’Afghanistan potrebbe diventare di nuovo un campo di battaglia internazionale dei talebani. Abbandonato a se stesso l’Afghanistan dopo 20 anni, il terrorismo potr ...