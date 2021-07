Cannes 2021, gaffe di Spike Lee svela la Palma d’Oro: ‘Titane’ caos in platea (Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente di giuria Spike Lee annuncia per errore il Palmarés alla cerimonia del Festival di Cannes 2021: sarebbe Titane di Julia Ducournau Un’edizione del Festival di Cannes che si farà ricordare quella quest’anno. Durante la cerimonia, infatti, il presidente di giuria Spike Lee ha commesso una clamorosa gaffe: ha annunciato in anticipo la Palma d’Oro del festival, Titane di Julia Ducournau. I presenti in platea rimasti con il fiato sospeso, hanno creduto che fosse solo uno scherzo. “Devo le mie scuse a tutti” ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 17 luglio 2021) Il presidente di giuriaLee annuncia per errore ilrés alla cerimonia del Festival di: sarebbe Titane di Julia Ducournau Un’edizione del Festival diche si farà ricordare quella quest’anno. Durante la cerimonia, infatti, il presidente di giuriaLee ha commesso una clamorosa: ha annunciato in anticipo ladel festival, Titane di Julia Ducournau. I presenti inrimasti con il fiato sospeso, hanno creduto che fosse solo uno scherzo. “Devo le mie scuse a tutti” ha ...

