Buffon | «Grandi allenatori in Serie A? Avrei voluto vedere Conte»

Advertising

Mediagol : Parma, Maresca carico: “Vazquez ha grandi qualità. Buffon pronto e disponibile” - MondoBN : KRAUSE: “Buffon è tornato a casa. Ha grandi motivazioni e - Arturoarthuren : @totofaz @il_Malpensante @owenbuzzo @FBiasin JC è esploso tardi e non è durato molto, Dida ancora meno. Grandi port… - casciavit1 : Che poi con Zenga e Buffon abbiamo sempre detto : Il portiere non sa Parare i rigori finalmente ne abbiamo uno che… - Stefano07382668 : Donnarumma. Buffon. Come al solito le grandi squadre partono dai portieri -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon Grandi

... tantissimi gli argomenti toccati da Gianluigi, che ha parlato in esclusiva a Sky Sport ... In mezzo a questo ci sono anche lesorprese, dando per scontato che Verratti per me è un ...... l'ex calciatore ha raccontato la sua esperienza soffermandosi anche sulleambizioni col ...- Tornando al Parma , il tecnico ha commentato anche l'importanza di avere in rosa un calciatore ...L'ex Juventus Buffon, ora portiere del Parma, è tornato a parlare della sua squadra per analizzare la prossima stagione dei bianconeri ma non solo: in ballo anche la Nazionale di Mancini e la sua nuov ...«Giorgio e Leo (Chiellini e Bonucci ndr) non sono delle sorprese, sono dei punti di riferimento. Ogni nazionale che vince ha bisogno dell’esperienza e della certezza che alcuni giocatori ti possono da ...