Belen Rodriguez, il parto finisce in Procura. Esposto del Codacons: «Interruzione di pubblico servizio o abuso d’ufficio» (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo Fedez la scure del Codacons si abbatte anche sulla neo mamma Belen Rodriguez. Il Codacons infatti ha presentato un Esposto alla Procura della Repubblica, dopo le indiscrezioni emerse circa il blocco di un’intera ala della Clinica Ostetrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova per via del parto della showgirl. Mentre la guerra fra Fedez e Codacons è ancora in corso, con diverse bordate lanciate via social, il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ... Leggi su attualitavip.myblog (Di sabato 17 luglio 2021) Dopo Fedez la scure delsi abbatte anche sulla neo mamma. Ilinfatti ha presentato unalladella Repubblica, dopo le indiscrezioni emerse circa il blocco di un’intera ala della Clinica Ostetrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova per via deldella showgirl. Mentre la guerra fra Fedez eè ancora in corso, con diverse bordate lanciate via social, il, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ...

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez, favoritismi all'Ospedale di Padova?/ Esposto in Procura del Codacons Non si placa la polemica nata dopo il parto di Belen Rodriguez e, anzi, arriva a coinvolgere anche il Codacons. Il cartello esposto nell'ascensore dell'ospedale in cui ha dato alla luce Luna Marì, su cui si disponeva il non utilizzo di due ...

