Al momento non sono arrivate offerte concrete per Koulibaly | mentre De Laurentiis non abbassa le pretese

Kalidou Koulibaly tra l'addio e la permanenza, come tutte le ultime estati vissute dal senegalese. Indubbiamente, è uno dei difensori più forti al mondo e dunque uno dei più desiderati dai top club. La redazione di Sky Sport 24 ha riferito, infatti, che le squadre maggiormente interessate al difensore del Napoli sarebbero il PSG e le due di Manchester, che però non dispongono più delle stesse risorse economiche degli scorsi anni. Dunque il presidente De Laurentiis, che fino a qualche tempo fa chiedeva 100 milioni di euro per il suo centrale difensivo, oggi deve abbassare di molto le pretese se vuole ricavare dalla sua cessione.

Ultime Notizie dalla rete : momento non Elisabetta Gregoraci e il suo segreto: Tommaso Stanzani svela tutto In quel momento Tommaso Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show e ... L'ex concorrente di Alfonso Signorini non ha esitato a seguire il nuovo fidanzato in Puglia, location ...

Le Donne Fotografe vanno in mostra. Anzi, in due La pandemia ha dato una spinta in questo senso, è il momento giusto per uscire nei luoghi della ... Perché dunque non aprire ad un confronto e a collaborazioni fra le colleghe di penna e di immagine. ...

Sedia a rotelle distrutta su un volo Ryanair, Anita Pallara si rivolge a un avvocato La Stampa Inter, Nandez costa tanto: parti ancora lontane L'uruguaiano piace molto all'Inter anche come sostituto di Hakimi, ma non ci sono per il momento le condizioni per .... Prestito, ma il Cagliari nicchia Da diverso tempo il nome di Nahitan Nandez è ne ...

Vaccino obbligatorio o ci schiantiamo, la profezia di Bassetti è da brividi Mentre i contagi da Covid- 19 crescono, gli hub vaccinali si svuotano. Ad accusare il dato sono le prenotazioni per le vacanze estive che ora ...

