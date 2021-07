Wta Losanna 2021 | Diyas ferma Camila Giorgi e vola ai quarti di finale

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 luglio 2021) Zarinaha battutoagli ottavi didel Wta 250 diper 6-4 6-4. Una partita equilibrata, che vede l’italiana uscire sconfitta nonostante il buon tennis espresso per buona parte dell’incontro. Può essere soddisfatta la kazaka, che trova il primo quarto diin stagione in seguito ad una prestazione eccezionale, soprattutto dal punto di vista difensivo. Ci saranno solo poche ore di riposo per la ventisettenne, che dovrà rientrare in campo già nel pomeriggio. Primo set – L’equilibrio del primo parziale dura appena 2 game, ai quali segue il primo break a ...