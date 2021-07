Una quarta ondata di calore sta per abbattersi su Canada e Stati Uniti (Di venerdì 16 luglio 2021) (foto: Elias Funez/Getty Images)Una quarta ondata di calore fuori dalla norma colpirà Canada e Stati Uniti nel fine settimana, aggravando una situazione di emergenza che ha già causato più di 700 morti. I meteorologi prevedono nuovi record di temperature, in zone normalmente molto più fredde. Questo ennesimo evento climatico estremo, causato dal riscaldamento globale, si abbatterà su circa 16 milioni di persone, in un’area dove sono già attivi oltre 71 incendi, per una superficie pari a 4000 chilometri quadrati. L’incendio più violento sta bruciando ormai da 9 giorni, in Oregon, ... Leggi su wired (Di venerdì 16 luglio 2021) (foto: Elias Funez/Getty Images)Unadifuori dalla norma colpirànel fine settimana, aggravando una situazione di emergenza che ha già causato più di 700 morti. I meteorologi prevedono nuovi record di temperature, in zone normalmente molto più fredde. Questo ennesimo evento climatico estremo, causato dal riscaldamento globale, si abbatterà su circa 16 milioni di persone, in un’area dove sono già attivi oltre 71 incendi, per una superficie pari a 4000 chilometri quadrati. L’incendio più violento sta bruciando ormai da 9 giorni, in Oregon, ...

