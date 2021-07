Uccisa a coltellate nel parcheggio del supermercato, Vittoria non ha avuto scampo. È successo in pochi istanti (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Italia piange l’ennesimo femminicidio. Una donna di 63 anni è stata Uccisa a coltellate nel parcheggio di un supermercato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. L’omicidio è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, a via Marigliano. Un altro uomo, 46 anni, è rimasto lievemente ferito. La vittima si chiamava Vincenza Tuorto, non ha avuto scampo. Tropo gravi le ferite riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I sanitari del 118 che sono giunti sul posto hanno riscontrato anche il ferimento di un uomo di 46 anni, residente a Sant’Anastasia, le cui condizioni non destano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Italia piange l’ennesimo femminicidio. Una donna di 63 anni è stataneldi una Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. L’omicidio è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, a via Marigliano. Un altro uomo, 46 anni, è rimasto lievemente ferito. La vittima si chiamava Vincenza Tuorto, non ha. Tropo gravi le ferite riportate. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I sanitari del 118 che sono giunti sul posto hanno riscontrato anche il ferimento di un uomo di 46 anni, residente a Sant’Anastasia, le cui condizioni non destano ...

