Spezia, la Fifa: due anni di stop al mercato per irregolarità sui minori (Di venerdì 16 luglio 2021) Batosta dalla Commissione Disciplinare Fifa per lo Spezia Calcio: 2 anni di stop al mercato e maxi multa per infrazioni sul trasferimento internazionale e il tesseramento di calciatori sotto i 18 anni.

