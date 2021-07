Si spacciava per operatrice della Asl e derubava anziani soli (Di venerdì 16 luglio 2021) Teramo - Deruba anziani soli con la scusa di controlli Covid-19, ma viene individuata e denunciata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Teramo. Protagonista della vicenda una donna di 35 anni della provincia che, insieme ad altre due donne non ancora identificate, è accusata di aver messo a segno due furti a Teramo ai danni di altrettanti anziani nel giugno scorso. La donna, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si fingeva dipendente della Asl e, con il pretesto di verificare la ricevuta del vaccino per il Covid-19, prospettando la ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 16 luglio 2021) Teramo - Derubacon la scusa di controlli Covid-19, ma viene individuata e denunciata dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobileCompagnia di Teramo. Protagonistavicenda una donna di 35 anniprovincia che, insieme ad altre due donne non ancora identificate, è accusata di aver messo a segno due furti a Teramo ai danni di altrettantinel giugno scorso. La donna, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si fingeva dipendenteAsl e, con il pretesto di verificare la ricevuta del vaccino per il Covid-19, prospettando la ...

Advertising

kenyaEin : @blackline222 Era un ex poliziotto, scappato dal Marocco. Ora che non è più in vita posso raccontare questa storia.… - lucianoargenzi2 : @fattoquotidiano Se non vado errato i mafiosi e i camorristi li ha fatti uscire DJ fofo’ che si spacciava per ministro. - lucadg75 : @East_10 @jommas82 Non è che era pure un geometra che si spacciava per medico? - pbiagiola : @Riccard610 Si spacciava per ricercatrice in chimica dei polimeri. Laurea falsa e articoli pubblicati a suo nome da… - MichelaRoi : RT @TgrRaiVeneto: Approfittando di una discreta somiglianza con la star britannica, l'uomo ha raggirato tre sorelle del Basso Vicentino, so… -