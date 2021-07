(Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - All'esterno la riflessione, dentro l'auditorium la commozione. La stele che ricorda Antoniodefinito colui “che ha inseguito il sogno di un'Europa giusta, libera e unita nella diversità attraverso la sua passione per la verità nella formazione e nell'informazione”, la cerimonia di conferimento dellad', e le parole del Presidente della Repubblica Sergioe del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Momenti toccanti carichi di emozione e commozione per un grande europeista che amava raccontare le istituzioni, renderle ...

Advertising

ItalyinEU : Davanti al Presidente Mattarella e all'@EP_President Sassoli, @UniTrento conferisce la ?? honoris causa ad Antonio… - repubblica : Mattarella conferisce la laurea a Megalizzi: 'Grande valore civile e morale. La democrazia è anima e base dell'Unio… - fattoquotidiano : Euro 2020, Mattarella conferisce onorificenze agli Azzurri vincitori: il ct Mancini e il capo della Figc Gravina no… - Agenzia_Italia : Mattarella conferisce la laurea magistrale a titolo d'onore a Megalizzi - nuccia20 : RT @RosannaVaroli: Mattarella conferisce la laurea a Megalizzi: 'Grande valore civile e morale. La democrazia è anima e base dell'Unione eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella conferisce

Leggi anche > Euro 2020, il Presidenteimportanti onorificenze alla Nazionale Donnarumma ormai da anni viene considerato un predestinato, grazie alle sue prestazioni, la sua ...Un discorso di vicinanza ai genitori e ai familiari di Antonio Megalizzi , nel qualeha ... L'università di Trentola laurea d'onore ad Antonio Megalizzi (foto di Adele Oriana ...In particolare Mattarella ha conferito l'onoreficenza di Grande Ufficiale al commissario tecnico Roberto Mancini e al presidente della FIGC. Al team manager Gabriele Oriali, come al capo delegazione G ...La laurea magistrale a titolo d'onore in European and International Studies è stata conferita oggi a Trento ad Antonio Megalizzi ... Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ...