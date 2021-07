“Magazzini di Puglia pieni di olio straniero” Coldiretti

(Di sabato 17 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: È necessario vigilare sugli acquisti per evitare che venga spacciato come nazionale il prodotto importato di minore qualità con iindicon un aumento del 51% rispetto all’anno scorso. E’ quanto afferma, sulla base dell’analisi dei dati del report Frantoio Italia redatto dall’organismo di controllo ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole. In queste condizioni è importante verificare attentamente l’etichetta anche se – ...

... È necessario vigilare sugli acquisti per evitare che venga spacciato come nazionale il prodotto importato di minore qualità con iinpieni di olio straniero con un aumento del 51% ...E' necessario vigilare sugli acquisti per evitare che venga spacciato come nazionale il prodotto importato di minore qualità con iinpieni di olio straniero con un aumento del 51% rispetto all'anno scorso. E' quanto afferma Coldiretti, sulla base dell'analisi dei dati del report Frantoio Italia redatto ...È necessario vigilare sugli acquisti per evitare che venga spacciato come nazionale il prodotto importato di minore qualità con i magazzini in Puglia pieni di olio straniero con un aumento del 51% ris ...Il virus Sars-Cov-2 ha rallentato il mercato italiano dei carrelli elevatori, che nel 2020 è calato del dieci percento rispetto all’anno precedente. Perdono di più i settori dei frontali termici ed el ...