Il World top model a Napoli, miss in passerella a Villa Domi : ecco le 12 finaliste campane (Di venerdì 16 luglio 2021) Grande successo per la tappa Campania-Napoli (il 14 luglio a Villa Domi) del World Top model. A promuovere l'evento, la Wgm Communication del giovane imprenditore Walter Guido Mariani. Il concorso internazionale di bellezza che vanta come patron Fiore Tondi, abbraccia cinque continenti e cinquanta paesi e costituisce un importante trampolino di lancio per chi sogna una brillante carriera nel mondo della moda e dello show-biz internazionale. Un'autorevole giuria composta da esponenti dell'impresa, del professionismo e dello spettacolo italiano, quali Roberto D'Alessio in veste di presidente, Maria Luisa ...

