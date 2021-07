Gioca gli stessi numeri due volte per errore | vince due premi da un milione di euro

(Di venerdì 16 luglio 2021) La fortuna lo ha baciato per dueal Million Day: è accaduto a Muggiò dove una doppiata degliha fruttato ad un uomo due milioni diPerhato duelo stesso numero, ritrovandosi in tasca la non indifferente somma di 2 milioni di. Ha bussato due L'articolo NewNotizie.it.

...la fortuna acquistando un biglietto da dieci euro della lotteria istantanea '50X' é andato a casa ha 'grattato' e quando si é accorto di aver vinto si é presentato presso la ricevitoria dove Lara...... a livello internazionale sono 91 i paesi in cui sia padel per un totale di oltre 15 milioni ... si tratta di campi da gioco di ultima generazione su cuiappassionati potranno giocare dall'1° ...BOLOGNA – Domani alle 15.30 a Bologna si gioca la gara decisiva per l’accesso alla serie A2 di pallanuoto maschile. È la gara-3, lo spareggio, la partita delle partite, il match che conclude i playoff ...La fortuna lo ha baciato per due volte al Million Day: è accaduto a Muggiò dove una doppia giocata degli stessi numeri ha fruttato ad un uomo due milioni di euro ...