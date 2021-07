Due storie dell'oppressione castrista: Heberto Padilla e Reinaldo Arenas (Di venerdì 16 luglio 2021) Vorrei dedicare questa rubrica ai silenti paladini dei diritti universali ricordando loro le storie di Heberto Padilla e Reinaldo Arenas, due poeti e intellettuali crudelmente perseguitati dal regime castrista che forse, auspicabilmente, sta tirando le cuoia sotto la spinta di una rivolta popolare per il pane e la libertà. Padilla era un poeta che aveva partecipato con entusiasmo alla rivoluzione di Fidel Castro ma bastò una recensione negativa al libro di un papavero della nomenklatura per meritarsi il linciaggio dei burocrati di regime ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Vorrei dedicare questa rubrica ai silenti paladini dei diritti universali ricordando loro ledi, due poeti e intellettuali crudelmente perseguitati dal regimeche forse, auspicabilmente, sta tirando le cuoia sotto la spinta di una rivolta popolare per il pane e la libertà.era un poeta che aveva partecipato con entusiasmo alla rivoluzione di Fidel Castro ma bastò una recensione negativa al libro di un papaveroa nomenklatura per meritarsi il linciaggio dei burocrati di regime ...

