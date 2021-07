Donnarumma guida la classifica dei parametri zero più cari | VIDEO (Di venerdì 16 luglio 2021) Gianluigi Donnarumma è passato dal Milan al PSG a parametro zero. Non è certo il primo top player ad andare via in scadenza di contratto Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 luglio 2021) Gianluigiè passato dal Milan al PSG a parametro. Non è certo il primo top player ad andare via in scadenza di contratto

Advertising

Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: .@gigiodonna1 guida la classifica dei parametri zero più cari | #VIDEO - #Calcio #football #Calciomercato #mercato #Donna… - PianetaMilan : .@gigiodonna1 guida la classifica dei parametri zero più cari | #VIDEO - #Calcio #football #Calciomercato #mercato… - Gianluchissimo : La differenza caro #donnarumma è che noi ti abbiamo voluto un mondo di bene,che il Milan ti ha coccolato,cresciuto… - onepercentafro : @nearlyvomit donnarumma il mio spirito guida - ValeCB : #Donnarumma ha ammesso che all'ultimo rigore non ci aveva capito nulla. Come me che mi ero dovuta allontanare un at… -