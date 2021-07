Curzio Maltese | Messo alle corde da intervento alla testa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) -torna sui social dopo tre anni e, in un messaggio, spiega i motivi della sua lunga assenza. "Buongiorno a tutti. Eccomi qui, di nuovo, dopo tre anni. Unmi ha ridottoe ho dovuto ricominciare a camminare, parlare e scrivere", rivela il noto giornalista e scrittore. "E' stato ed è un percorso complesso ma oggi mi sento pronto a ritornare tra le persone. Ancora con alcune difficoltà, ma felice di esserci", scrive. "In questo ultimo anno ho ricominciato a scrivere per Repubblica, ma adesso ...