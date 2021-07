Covid, Letta: no atteggiamenti sconsiderati, responsabilità (Di venerdì 16 luglio 2021) "Abbiamo fatto, come italiani, uno straordinario sforzo durante tutto il lockdown, lo stiamo facendo durante le vaccinazioni in corso, uno sforzo vincente. Sarebbe davvero irresponsabile buttare via ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) "Abbiamo fatto, come italiani, uno straordinario sforzo durante tutto il lockdown, lo stiamo facendo durante le vaccinazioni in corso, uno sforzo vincente. Sarebbe davvero irresponsabile buttare via ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Letta, 'serve serietà non atteggiamenti sconsiderati per tre voti in più'... - cclatwe : Notare poi che la psicomanina è un delirante quotidiano appartenente alla vera sinistra ?? - Cristian75000 : @angelo_falanga @Vincenz78441140 Mi permetto di far notare che letta ha chiesto, e giustamente aggiungo, elezioni… - manduchino : RT @benq_antonio: 'Se ne va?' Bravo, trasferisci portati Galli Crisanti Pregliasco Bassetti e pure dato che ci sei Letta . Adieu?? #greenpa… - paola_cigna : Sperando che i francesi non facciano lo scherzo di rimandarcelo, come è successo con Letta. Ma, scherzi a parte, pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letta Covid, Letta: no atteggiamenti sconsiderati, responsabilità Lo ha detto a Radio Immagina il segretario del Pd Enrico Letta, parlando di pandemia, varianti e graeen pass."Siamo davanti all'ultimo miglio, è complesso perchè la vicenda delle varianti obbliga a ...

Covid: Letta, 'serve serietà non atteggiamenti sconsiderati per tre voti in più' Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina parlando della pandemia. "Abbiamo fatto uno straordinario sforzo per il periodo del lockdown e delle vaccinazioni, vincente, sarebbe da irresponsabili ...

Covid, Letta: no atteggiamenti sconsiderati, responsabilità askanews Rho. Nuovo teatro civico: nasce una fondazione per la gestione Il mondo della cultura è messo a dura prova dalla crisi del covid: puntare oggi sul rilancio del teatro ... associazioni e imprese che vogliono sostenere il teatro con quote più leggere per essere ...

Contagi in risalita, ecco le regioni a rischio zona gialla Sardegna, Sicilia e Veneto a rischio zona gialla. Con l'estate ormai entrata nel vivo del turismo e degli spostamenti e la voglia di ripresa, "bisogna ...

Lo ha detto a Radio Immagina il segretario del Pd Enrico, parlando di pandemia, varianti e graeen pass."Siamo davanti all'ultimo miglio, è complesso perchè la vicenda delle varianti obbliga a ...Lo ha detto Enricoa radio Immagina parlando della pandemia. "Abbiamo fatto uno straordinario sforzo per il periodo del lockdown e delle vaccinazioni, vincente, sarebbe da irresponsabili ...Il mondo della cultura è messo a dura prova dalla crisi del covid: puntare oggi sul rilancio del teatro ... associazioni e imprese che vogliono sostenere il teatro con quote più leggere per essere ...Sardegna, Sicilia e Veneto a rischio zona gialla. Con l'estate ormai entrata nel vivo del turismo e degli spostamenti e la voglia di ripresa, "bisogna ...