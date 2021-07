Covid | i figli battono i genitori no Vax | a 17 anni Matteo può vaccinarsi

Advertising

SergioPerrotta1 : @stefystar70 @stechio @MatteoS11945980 Brutta cosa decidere per i suoi figli, ma qualcosa si sta muovendo, non si p… - edithgallon : @LovingxZayn Sono stata a Dubai: La maggior parte degli arabi parla l'inglese come gli italiani al villaggio vacanz… - pakywood : Ricapitolando: avete mandato i vostri figli minorenni da soli all'estero senza informarvi che nel caso di (molto pr… - Pis1976 : @Martinakkkkkk @perchetendenza @Corriere Giuro sui miei figli. Ne ho 2. Uno da ex Covid e uno da vaccinato (J&J… - serralessandro : Facciamo però che ' copiamo ' anche le altre norme ? Salari , Istruzione , detrazioni per figli , costo del lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid figli

QUOTIDIANO NAZIONALE

Firenze, ha avuto la liberatoria dopo aver minacciato i familiari di portarli in tribunale. Come lui decine di ribelli di STEFANO BROGIONI... perché sono loro che hanno la maggiore esposizione al rapporto con i, gli alunni, i piccoli ... con tutte le scadenze previste, per quanto riguarda ilquesta necessità non è stata ancora ...Secondo me sì Mandereste i vostri figli, specie se non vaccinati under 12, a scuola con un insegnante novax che gira per le classi diffondendo il contagio? Quasi tutti ovviamente ..."Mia figlia è positiva a Malta, come accertato mercoledì 7 luglio ... è bloccata da più di una settimana dal Covid e non può rientrare come tutto il gruppo partito a fine giugno per una vacanza studio ...