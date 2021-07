Cosa è successo tra Fabio Rovazzi e Fedez? La verità: “È malfidato” (Di venerdì 16 luglio 2021) Nelle ultime interviste di Stories, un ciclo di incontri di Sky Tg 24 che vede spesso tra gli intervistati personaggi dello spettacolo, Fabio Rovazzi si è raccontato senza filtri. Per la prima volta, lo youtuber, nonché rapper, ha cercato di far luce su quel rapporto interrotto con Fedez anni fa, nel lontano 2018. Una parentesi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 luglio 2021) Nelle ultime interviste di Stories, un ciclo di incontri di Sky Tg 24 che vede spesso tra gli intervistati personaggi dello spettacolo,si è raccontato senza filtri. Per la prima volta, lo youtuber, nonché rapper, ha cercato di far luce su quel rapporto interrotto conanni fa, nel lontano 2018. Una parentesi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

