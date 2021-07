Chi se ne frega degli assolti (Di venerdì 16 luglio 2021) Laura Bovoli, madre di Matteo Renzi, è stata assolta dal tribunale di Cuneo “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. E’ interessante osservare come i grandi quotidiani hanno dato la notizia. Repubblica pubblica un’intervista a Renzi sulle nuove indagini sulla sua visita ad Abu Dhabi, e solo sopra il titolo si può leggere: “L’ex premier indagato, assolta a Cuneo la madre. Il Corriere della sera fa una pagina sotto al titolo “Renzi sotto inchiesta anche per un convegno negli Emirati Arabi”, mentre all’assoluzione della madre viene dedicato un trafiletto a lato. Insomma l’assoluzione, che è una sentenza, va in seconda linea mentre si insiste su ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 luglio 2021) Laura Bovoli, madre di Matteo Renzi, è stata assolta dal tribunale di Cuneo “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. E’ interessante osservare come i grandi quotidiani hanno dato la notizia. Repubblica pubblica un’intervista a Renzi sulle nuove indagini sulla sua visita ad Abu Dhabi, e solo sopra il titolo si può leggere: “L’ex premier indagato, assolta a Cuneo la madre. Il Corriere della sera fa una pagina sotto al titolo “Renzi sotto inchiesta anche per un convegno negli Emirati Arabi”, mentre all’assoluzione della madre viene dedicato un trafiletto a lato. Insomma l’assoluzione, che è una sentenza, va in seconda linea mentre si insiste su ...

