Chi l’ha visto | grave lutto nel programma | le condoglianze della redazione

Leggi su howtodofor

(Di sabato 17 luglio 2021) Il loro ricordo con tutte le foto a fine articolo. È giunta ieri mattina, del tutto inaspettata, la notiziamorte dell'attore Libero De Rienzo. Il quarantaquattrenne è stato trovato morto in un appartamento a Roma. Inizialmente si è parlato di infarto, ma sono in corso le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Libero De Rienzo è figlio dell'inviato di Chi l'ha? Fiore De Rienzo. Ladeldi Rai3 e Federica Sciarelli hanno espresso le proprieal giornalista. Ladi Chi l'ha? si è stretta attorno a ...