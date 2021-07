Celta Vigo, simpatica sfida al Napoli: “Date un’occhiata alla nostra celeste” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ci dispiace partenopei, ma Date un’occhiata alla nostra celeste“. Questa la frase affiancata ad un enorme foto della maglia azzurra del Celta Vigo comparsa su grandi cartelloni pubblicitari a Napoli. simpatica idea del club spagnolo, che ha deciso di “sfidare” anche Lazio e City utilizzando cartelloni pubblicitari simili anche a Roma e Manchester. La società della Galizia, ottava lo scorso anno nel campionato di Liga e ad un soffio dall’accesso all’Europa, lancia dunque una sfida alle tre squadre con ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) “Ci dispiace partenopei, ma“. Questa la frase affiancata ad un enorme foto della maglia azzurra delcomparsa su grandi cartelloni pubblicitari aidea del club spagnolo, che ha deciso di “re” anche Lazio e City utilizzando cartelloni pubblicitari simili anche a Roma e Manchester. La società della Galizia, ottava lo scorso anno nel campionato di Liga e ad un soffio dall’accesso all’Europa, lancia dunque unaalle tre squadre con ...

