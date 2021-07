Calciomercato Juve | l' U23 avanti con Zauli

(Di venerdì 16 luglio 2021) TORINO - LaU23 è pronta a ripartire con il raduno del 19 luglio in vista della nuova stagione. E lo farà ancora con mister Lamberto, che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno ...

TORINO - LaU23 è pronta a ripartire con il raduno del 19 luglio in vista della nuova stagione. E lo farà ancora con mister Lamberto Zauli , che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023 . Dopo ...... l'Everton (che ha messo nel mirino anche Koulibaly ( LEGGI QUI )) e l'Atalanta , che sta pensando di rivendere Romero, che sarà riscattato proprio dalla, fortemente interessati, ma mai ...Un Tribunale di Madrid, infatti, aveva richiesto alla CGUE di esaminare se la UEFA, l’organismo che gestisce il calcio europeo ... tre club – Real Real Madrid, Barcellona e Juventus – sono ancora ...Scrivono e commentano di calcio, ciclismo e tennis per direttori maschi di quotidiani e tv, hanno podcast e newsletter e discutono sui social come gli uomini ...